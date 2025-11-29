День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:09

Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов

Юрист Безмаленко: на компенсацию сгоревших вкладов заложено 5 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На компенсацию сгоревших советских вкладов в бюджете 2026-2028 заложено 5 млрд рублей, рассказала в беседе с «Праймом» юрист Евгения Безмаленко. По ее словам, гражданам 1945 года рождения и старше, а также их наследникам, выплата назначается в трехкратном размере от суммы остатка на счете по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть средств уже была получена ранее, размер компенсации уменьшается.

Людям, появившимся на свет с 1946 по 1991 год, полагается двукратная компенсация на тех же условиях с учетом возможных ранее выплаченных сумм. Однако по вкладам в Сберегательном банке РФ, которые были закрыты в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не предусмотрена.

Выплаты наследникам проводятся независимо от того, сколько лет было владельцу счета на момент смерти, и при этом размер компенсации не уменьшается на сумму ранее выданного пособия на погребение, заключила собеседница.

Ранее аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева заявила, что если открыть вклад в банке в декабре, то можно получить дополнительную выгоду. По словам эксперта, под конец года финансово-кредитные учреждения усиливают борьбу за деньги населения. По этой причине на рынке предлагаются точечные выгодные акции.

вклады
компенсации
деньги
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
В ГД ответили, останется ли Зеленский при власти после отставки Ермака
Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети
Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Назван топ-3 самых враждебных к России западных политиков
Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены
Пирожные «Снежные хлопья» — готовлю на Новый год без выпечки за 10 минут
Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова
Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов
Стало известно, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Сама нежность: праздничные канапе с креветками за 20 минут
Названа причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака
Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку
В Подмосковье задержали завербованного Украиной террориста
Выражение «Эффект Долиной» может попасть в словари
В США раскрыли, от чего отказался Уиткофф в переговорах с Европой
На Сахалине задержан главный инженер после трагедии на стройке
Всемирный день секса 30 ноября: история и идеи для празднования
В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву
Печатный отчет о встрече Путина и Трампа на Аляске шокировал ЕС
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.