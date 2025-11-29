Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов

На компенсацию сгоревших советских вкладов в бюджете 2026-2028 заложено 5 млрд рублей, рассказала в беседе с «Праймом» юрист Евгения Безмаленко. По ее словам, гражданам 1945 года рождения и старше, а также их наследникам, выплата назначается в трехкратном размере от суммы остатка на счете по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть средств уже была получена ранее, размер компенсации уменьшается.

Людям, появившимся на свет с 1946 по 1991 год, полагается двукратная компенсация на тех же условиях с учетом возможных ранее выплаченных сумм. Однако по вкладам в Сберегательном банке РФ, которые были закрыты в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не предусмотрена.

Выплаты наследникам проводятся независимо от того, сколько лет было владельцу счета на момент смерти, и при этом размер компенсации не уменьшается на сумму ранее выданного пособия на погребение, заключила собеседница.

