Фестиваль искусств имени Ф. М. Достоевского завершился в Великом Новгороде

В Великом Новгороде 4 ноября завершился XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Торжественную церемонию открыла красная ковровая дорожка. По ней прошли звезды театра и кино, организаторы и гости фестиваля.

Спектакли и культурные программы посетили более шести тысяч человек. Мы приняли около 400 гостей и участников из 10 городов России, а также четырех зарубежных стран. 22 спектакля, 18 театральных трупп — это наш общий успех. Все это говорит о том, что наш фестиваль развивается, а русская классика с каждым годом становится только актуальнее, — подвел итоги губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Ведущей завершающего мероприятия фестиваля стала актриса Олеся Судзиловская. А народному артисту РФ Михаилу Пореченкову выпала честь объявить закрытие фестиваля. Торжественный вечер завершился показом спектакля режиссера Сергея Виноградова «Посадник». На сцене для зрителей выступили артисты зеленоградского Ведогонь-театра.

Ранее в рамках фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского прошла конкурсная программа «Перспектива». В ходе нее жюри определило победителя — он получил 1 млн рублей для реализации своей постановки на одной из российских сцен.