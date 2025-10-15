Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:21

Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу

XXIX Международный фестиваль театральных искусств Ф. М. Достоевского объявил конкурсную программу «Перспектива», которая пройдет с 1 по 2 ноября. В ходе нее профессиональное жюри определит победителя — он получит 1 млн рублей для реализации своей постановки на одной из российских сцен.

В рамках программы состоится спектакль «Вверх Пятами» от Общества любителей одного узкоколейного паровоза. Это переосмысление романа «Братья Карамазовы» режиссером Ириной Криворуковой. Кроме того, худрук частного театра «Револьвер» и режиссер Сергей Власов представит инсценировку сказки «Золотой петушок».

Актриса и режиссер Юлия Хлынина выступит с эскизом «Старые фокусы» по мотивам пьесы «Старомодная комедия». Еще один эскиз «Три» на основе пьесы «Три сестры» представит режиссер Екатерина Половцева. Также зрители увидят эскиз моноспектакля «Шапито Шарлотты» режиссера Галины Бызгу. Он вдохновлен пьесой «Вишневый сад».

XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского стартует 31 октября в Нижнем Новгороде. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. Организатором выступило правительство Новгородской области.

