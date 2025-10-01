Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:07

Спектакль «Преступление и наказание» покажут в Новгороде

Сцена из спектакля «Преступление и наказание» Сцена из спектакля «Преступление и наказание» Фото: Пресс-служба фестиваля

В Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского 31 октября представят спектакль «Преступление и наказание». На сцену выйдут артисты Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Режиссер постановки — Антон Яковлев.

Спектакль откроет XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. Организатором выступило правительство Новгородской области.

Программа фестиваля предлагает взглянуть на великие произведения русской литературы с разных сторон: серьезно и иронично, традиционно и экспериментально. Но какой бы путь ни выбирали режиссеры и актеры, неизменным остаются наши ценности — милосердие, честность, любовь к своему отечеству, стремление к справедливости, — отметил президент фестиваля Михаил Пореченков.

В рамках фестиваля также покажут постановки «Маленькие трагедии» Псковского театра драмы имени Пушкина, «Идиот» Новгородского драматического театра имени Ф. М. Достоевского и «Мошенники» Республиканского театра белорусской драматургии. Программа завершится спектаклем «Посадник» зеленоградского Ведогонь-театра.

В Москве с 9 по 10 октября проведут Всероссийскую научную конференцию «Театр Александра Таирова». В первый день мероприятие организуют в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, а во второй — на базе ГИТИСа, Российского института театрального искусства.

