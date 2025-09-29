Всероссийская конференция «Театр Александра Таирова» состоится в Москве

В Москве с 9 по 10 октября проведут Всероссийскую научную конференцию «Театр Александра Таирова». В первый день мероприятие организуют в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, а во второй — на базе ГИТИСа, Российского института театрального искусства.

Научная конференция, посвященная Александру Таирову, которую мы проводим вместе с театром Пушкина позволит каждому открыть для себя что-то новое в современном театре через призму нашего понимания искусства Камерного театра и наследия Александра Яковлевича Таирова, — отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В программу конференции войдут выступления с научными докладами, а также лекции с преподавателями, исследователями и деятелями театра и кино. Кроме того, участников пригласят на показ фильма-спектакля «Камерный театр. 100 лет» и паблик-ток с худруком театра имени А. С. Пушкина Евгением Писаревым.

В Московском драматическом театре «Модерн» 28 сентября прошел творческий вечер «60 вопросов Юрию Грымову». Мероприятие приурочили к прошедшему юбилею худрука театра, заслуженного артиста РФ Юрия Грымова. 6 июля ему исполнилось 60 лет.