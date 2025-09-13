Массовая авария в Новгородской области унесла жизни двух человек

На автодороге М-11 «Нева» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Авария с участием трех автомобилей случилась в субботу вечером в Окуловском округе Новгородской области, сообщило управление ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля КамАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем BMW, двигавшимся впереди. От сильного удара легковой автомобиль отбросило на металлическое барьерное ограждение, после чего грузовик столкнулся еще с одним автомобилем — МАЗом.

13.09.2025 около 18:40 на 450-м км СПАД М-11 «Нева» (Окуловский округ) водитель, управляя а/м КамАЗ, совершил столкновение с впереди движущимся а/м BMW, который от удара совершил наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение), после чего а/м КамАЗ совершил столкновение с а/м МАЗ, — указано в сообщении.

В результате происшествия погибли два человека. Водитель КамАЗа скончался в карете скорой помощи, а пассажир BMW погиб на месте до приезда медиков. Водитель легковушки был доставлен в медицинское учреждение Окуловки, а водитель и пассажир МАЗа госпитализированы в Великий Новгород.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

