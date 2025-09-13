Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
13 сентября 2025 в 23:10

Массовая авария в Новгородской области унесла жизни двух человек

Два человека погибли при столкновении КамАЗа, МАЗа и BMW в Новгородской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На автодороге М-11 «Нева» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Авария с участием трех автомобилей случилась в субботу вечером в Окуловском округе Новгородской области, сообщило управление ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля КамАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем BMW, двигавшимся впереди. От сильного удара легковой автомобиль отбросило на металлическое барьерное ограждение, после чего грузовик столкнулся еще с одним автомобилем — МАЗом.

13.09.2025 около 18:40 на 450-м км СПАД М-11 «Нева» (Окуловский округ) водитель, управляя а/м КамАЗ, совершил столкновение с впереди движущимся а/м BMW, который от удара совершил наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение), после чего а/м КамАЗ совершил столкновение с а/м МАЗ, — указано в сообщении.

В результате происшествия погибли два человека. Водитель КамАЗа скончался в карете скорой помощи, а пассажир BMW погиб на месте до приезда медиков. Водитель легковушки был доставлен в медицинское учреждение Окуловки, а водитель и пассажир МАЗа госпитализированы в Великий Новгород.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее авария парализовала движение на трассе М-4 «Дон» в Московской области. На кадрах можно увидеть перевернувшийся грузовик в левом ряду и КамАЗ.

аварии
Подмосковье
ДТП
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.