08 сентября 2025 в 10:28

Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе

Авария парализовала движение на трассе М4 «Дон» в Московской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Авария парализовала движение на трассе М4 «Дон» в Московской области, передает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». На кадрах можно увидеть перевернувшийся грузовик в левом ряду и КамАЗ.

Из-за ДТП перекрыли три полосы. По данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе аварии наблюдается затор длиной 3,6 км. О причинах аварии и пострадавших неизвестно.

До этого в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее подмосковные врачи сняли скальп с головы 36-летнего пациента, упавшего с электросамоката, чтобы спасти ему жизнь. Мужчина получил множественные переломы черепа. Операция продолжалась более трех часов. Пациенту предстоит долгая реабилитация.

Также стало известно, что 1 сентября в городе Улан-Удэ Республики Бурятия водитель автомобиля Toyota Celica умышленно наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший 43-летний мужчина был госпитализирован с травмами.

