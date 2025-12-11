Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:07

Россиянин поджег дом после отказа впустить его в гости

Свердловчанин Ленев сжег дом и человека, который не пустил его в гости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Свердловской области суд вынес приговор 38-летнему Павлу Леневу, поджегшему дом после того, как его не пустили внутрь, сообщили в пресс-службе судов региона. Подсудимый получил 17 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы за убийство с особой жестокостью.

Инцидент произошел 17 мая в поселке Кедровка Березовского городского округа. По материалам дела, 38-летний Павел Ленев распивал пиво с приятелями.

Ленев, выпив пива с приятелями, договорился встретиться с одним из них в доме его знакомого. Однако придя по адресу, он не был допущен внутрь — хозяин с товарищем, находясь в доме, не откликнулись, сделав вид, что их нет, — говорится в сообщении.

Разозлившись, Ленев поджег плед у входной двери и дождался, пока огонь разгорится, после чего скрылся. В результате возгорания хозяин дома не смог выбраться наружу. Во время судебного рассмотрения обвиняемый признал факт поджога, но утверждал, что намеревался лишь «напакостить». Однако, как установило обвинение, Ленев осознавал возможные последствия, поскольку слышал, что в доме работает телевизор.

Ранее в Тюмени двое мужчин убили и сожгли перекупщика автомобилей, чтобы завладеть его машинами. Злоумышленники представились покупателями и во время демонстрации автомобиля нанесли мужчине ножевые ранения. После этого они уехали на угнанных машинах в безлюдное место, где подожгли одну из них. Подозреваемых удалось задержать.

поджоги
убийства
Свердловская область
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы
Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.