Россиянин поджег дом после отказа впустить его в гости Свердловчанин Ленев сжег дом и человека, который не пустил его в гости

В Свердловской области суд вынес приговор 38-летнему Павлу Леневу, поджегшему дом после того, как его не пустили внутрь, сообщили в пресс-службе судов региона. Подсудимый получил 17 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы за убийство с особой жестокостью.

Инцидент произошел 17 мая в поселке Кедровка Березовского городского округа. По материалам дела, 38-летний Павел Ленев распивал пиво с приятелями.

Ленев, выпив пива с приятелями, договорился встретиться с одним из них в доме его знакомого. Однако придя по адресу, он не был допущен внутрь — хозяин с товарищем, находясь в доме, не откликнулись, сделав вид, что их нет, — говорится в сообщении.

Разозлившись, Ленев поджег плед у входной двери и дождался, пока огонь разгорится, после чего скрылся. В результате возгорания хозяин дома не смог выбраться наружу. Во время судебного рассмотрения обвиняемый признал факт поджога, но утверждал, что намеревался лишь «напакостить». Однако, как установило обвинение, Ленев осознавал возможные последствия, поскольку слышал, что в доме работает телевизор.

