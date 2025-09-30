Великие святые России — факты из жизни трех самых почитаемых людей

В 988 году князь Владимир принимает решение о крещении Руси. Этот шаг был направлен на укрепление централизованной власти и установление прочных связей с христианским миром. С тех пор в России было канонизировано множество святых, которые стали духовными наставниками и опорой для верующих.

В этой статье NEWS.ru расскажет о трех самых почитаемых святых. Вы узнаете не только об их жизни, но и о том, какой след они оставили в истории.

Молитвы перед битвой — что известно о святом Сергии Радонежском

Наверное, каждый слышал о Сергии Радонежском — его слава распространилась далеко за пределы православного мира. Святой жил в XIV веке, когда Русь находилась под игом монголо-татар.

Хрустальная икона в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Еще при жизни Сергий Радонежский снискал себе славу и проложил путь к бессмертию. Говорят, он обладал прекрасными дипломатическими способностями — святому не раз удавалось приводить к миру враждующих князей. Также великий святой России славился силой слова и способностью вдохновлять — со школьной скамьи мы знаем о его благословении Дмитрия Донского перед Куликовской битвой.

История Сергия Радонежского берет свое начало в Ростовском княжестве, когда в семье Кирилла и Марии рождается сын Варфоломей. Говорят, мальчику с трудом давалась грамота — он долго не мог научиться чтению и письму. Все изменил случай.

Однажды Варфоломей встретил монаха, который подарил ребенку благословение. Произошло настоящее чудо — после этого мальчик освоил грамоту. С этого события и начался его путь к постижению воли божьей.

Подробнее ознакомиться с историей святого старца России можно здесь.

Падение с высокой колокольни, молитвы и медведь — Серафим Саровский

Ведя разговор о великих святых России, нельзя не упомянуть о Серафиме Саровском. Вокруг его фигуры собрано множество легенд, которые верующие пересказывают друг другу с XVIII века. Вот некоторые из них:

Икона Серафима Саровского Фото: Александр Мельников/РИА Новости

когда Прохор Мошнин, мирское имя святого, был маленьким, он упал с колокольни. Удивительно, но он не получил ни единой травмы. Часто это событие связывают с божественным вмешательством. Якобы этот случай дал понять, что мальчика ждет необычная жизнь, отданная служению;

одна из самых популярных историй о святом связана с периодом его зрелости, когда он уже принял постриг под именем Серафим. Согласно преданию, святой провел тысячу дней и ночей за молитвами в полном одиночестве среди лесной глуши, подкармливая местных обитателей. Однажды к монаху вышел медведь. Серафим решил покормить лесного царя с рук — хищник принял угощение и не причинил вреда священнослужителю;

однажды на монаха напали жаждущие наживы крестьяне. Они решили, что раз к старцу обращаются знатные люди, то в его келье можно найти ценные вещи и деньги. Сообщники избили святого, из-за этого он стал хромать;

бытует мнение, что Серафим Саровский был старообрядцем. Это движение зародилось в XVII веке как реакция на политику патриарха Никона, вносившего изменения в институт Церкви. Часто на иконах Серафима Саровского можно увидеть лестовки — плетеные четки. Такими пользовались только старообрядцы, привержены официальной церковной политики использовали другие четки, узелковые.

Великая святая России — занимательные факты о Матроне Московской

Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых в России. В ее честь возвели не один десяток храмов, о ней снимают фильмы и говорят по телевидению. Рассмотрим любопытные факты из ее биографии.

Акафист святой блаженной Матроне Московской Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

О Матроне Московской стало известно после выхода в свет жития. Оно было издано в 1993 году. Можно представить состояние страны в этот период — потеря идеалов, экономический кризис и невозможность влияния на политику приводили практически к отчаянию. Людям необходима была поддержка, и они нашли ее в образе Матроны.

О чем эта книга? О борьбе со злом. Если верить автору, то Матрона была послана миру, чтобы противостоять всему темному, что в нем есть.

Один из вариантов борьбы со злом — чудеса исцеления. Матрона широко известна как целитель. В житии написано, что множество людей успешно обращались к ней за помощью. Не будем описывать все случаи, назовем лишь самый яркий. Однажды к Матроне пришла больная девушка. Блаженная начала читать исцеляющие молитвы, когда пациентку вырвало, а из ее рта вышла ящерица с рожками.

Еще один популярный сюжет из жизни святой — встреча со Сталиным, на которой Матрона предсказала победу Красной армии и посоветовала облететь Москву с образом Казанской Божией Матери. Однако, кроме жития, нет никаких подтверждений этой встречи. Более того, историки Московской духовной академии признали, что встречи Матроны со Сталиным не было.

Святые люди России — неотъемлемая часть православной культуры и истории. Жизнь одних вдохновляет на веру, учит искренности и любви, истории других заставляют задуматься о современном состоянии культуры. Так или иначе жизнь каждого из святых заслуживает внимания и изучения.

Ранее мы рассказали о старейших действующих храмах России.