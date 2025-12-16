Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 03:58

Лукашенко раскрыл планы на телефонный разговор с Трампом

Лукашенко заявил, что в ближайшее время поговорит с Трампом о Венесуэле

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подготовке к важному дипломатическому контакту с коллегой из США Дональдом Трампом, передает БелТА. Он планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов и обсудить ситуацию в Венесуэле.

Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему (о Венесуэле. — NEWS.ru) поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко передал в подарок Трампу икону, а его супруге Мелании — ювелирное украшение. Белорусский лидер лично вручил коробки американскому спецпосланнику Джону Коулу в Минске, сопроводив их пояснениями для каждого адресата.

До этого представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

Кроме того, глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.

Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Венесуэла
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша отказалась участвовать в многонациональных силах на Украине
Орбан предсказал крах бельгийской экономики из-за российских активов
Военный БПЛА рухнул рядом с жилым домом в Польше
Качалина, Майорова, Шпаликова: взлет и закат актрис 1990-х, кто их довел
Юристы нашли грубую судебную ошибку в деле Долиной
Лавров оценил планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы
Названы главные причины повышения уровня тромбоцитов
Трамп рассказал о позиции России по украинскому конфликту
Бывший депутат Госдумы объявлен в федеральный розыск
Психолог объяснила, как избежать ссоры за новогодним столом
Лукашенко раскрыл планы на телефонный разговор с Трампом
Лидеры ЕС захотели отправить на Украину многонациональные силы
Бывший министр спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском
Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Статуя Свободы обрушилась из-за ураганного ветра
Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских
Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло
Трамп признал территориальные потери Украины
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.