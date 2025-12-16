Лукашенко раскрыл планы на телефонный разговор с Трампом Лукашенко заявил, что в ближайшее время поговорит с Трампом о Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подготовке к важному дипломатическому контакту с коллегой из США Дональдом Трампом, передает БелТА. Он планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов и обсудить ситуацию в Венесуэле.

Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему (о Венесуэле. — NEWS.ru) поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко передал в подарок Трампу икону, а его супруге Мелании — ювелирное украшение. Белорусский лидер лично вручил коробки американскому спецпосланнику Джону Коулу в Минске, сопроводив их пояснениями для каждого адресата.

До этого представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

Кроме того, глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.