Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20 Орешкин: Россия готова сотрудничать с США во время их председательства в G20

Россия готова сотрудничать с США в период их председательства в G20, сообщил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в беседе с ТАСС. По его словам, Москва намерена активно участвовать в работе объединения и продвигать повестку развития независимо от того, какая страна возглавляет группу.

Мы будем работать с США в рамках их председательства в двадцатке. Россия всегда активно работает в двадцатке вне зависимости от того, кто является председателем. Мы стараемся внести свой вклад в первую очередь в позитивную повестку развития. <...> Снятие барьеров, реформирование институтов, изменение модели развития, снижение рисков в экономике — во всех этих вопросах мы готовы активно работать, — подчеркнул дипломат.

Орешкин подчеркнул, что обсуждения и документы встречи отвечают интересам России. Особое внимание он уделил вопросам продовольственной безопасности и развития. Орешкин возглавляет делегацию на саммите в Йоханнесбурге. США примут председательство от ЮАР 1 декабря на год, а следующий саммит пройдет во Флориде в 2026 году.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что экономические отношения между Россией и США находятся на уровне, «близком к замерзающему». По его мнению, сотрудничество практически сведено к нулю и не показывает признаков восстановления.