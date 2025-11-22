Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 21:43

Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20

Орешкин: Россия готова сотрудничать с США во время их председательства в G20

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия готова сотрудничать с США в период их председательства в G20, сообщил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в беседе с ТАСС. По его словам, Москва намерена активно участвовать в работе объединения и продвигать повестку развития независимо от того, какая страна возглавляет группу.

Мы будем работать с США в рамках их председательства в двадцатке. Россия всегда активно работает в двадцатке вне зависимости от того, кто является председателем. Мы стараемся внести свой вклад в первую очередь в позитивную повестку развития. <...> Снятие барьеров, реформирование институтов, изменение модели развития, снижение рисков в экономике — во всех этих вопросах мы готовы активно работать, — подчеркнул дипломат.

Орешкин подчеркнул, что обсуждения и документы встречи отвечают интересам России. Особое внимание он уделил вопросам продовольственной безопасности и развития. Орешкин возглавляет делегацию на саммите в Йоханнесбурге. США примут председательство от ЮАР 1 декабря на год, а следующий саммит пройдет во Флориде в 2026 году.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что экономические отношения между Россией и США находятся на уровне, «близком к замерзающему». По его мнению, сотрудничество практически сведено к нулю и не показывает признаков восстановления.

Максим Орешкин
США
Россия
G20
