Глава РФПИ оценил влияние санкций на экономику России

Западные санкции не оказывают существенного влияния на российскую экономику, заявил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. По его словам, ограничительные меры скорее приведут к росту цен на бензин в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) выступил с таким заявлением в ходе визита в США. Дмитриев подчеркнул, что позиция Москвы состоит в необходимости уважения национальных интересов России.

Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо уважать, что санкции и недружественные меры абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на заправках в США, — сказал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил, что Европа предпринимает многочисленные попытки сорвать прямой диалог как между Россией и США, так и между главами двух государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, в частности, Великобритания принимает в этом активное участие.

До этого Путин заявил о переносе российско-американского саммита в Будапеште. Он подчеркнул, что встреча не была отменена, а диалог всегда лучше, чем конфронтация.