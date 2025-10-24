Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа Дмитриев: Европа предпринимает попытки сорвать прямой диалог Путина и Трампа

Европа предпринимает многочисленные попытки сорвать прямой диалог как между Россией и США, так и между главами двух государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, которые приводит ТАСС, Великобритания принимает в этом активное участие.

Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа, — заявил он.

Дмитриев напомнил, что мирное соглашение между Россией и Украиной было сорвано по вине бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он добавил, что британский политик поручил не заключать его, после того как получил примерно 1 млн фунтов стерлингов от своих спонсоров.

Ранее Дмитриев заявил, что западные санкции не оказывают существенного влияния на российскую экономику. По его мнению, ограничения скорее спровоцируют рост на топливо в США.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой в адрес Евросоюза в связи с принятием 19-го пакета антироссийских санкций. Дипломат отметила, что Брюссель не замечает, как изолируют себя на международной арене.