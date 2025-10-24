Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой в адрес Европейского союза в связи с принятием 19-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, вводя рестрикции против партнеров РФ, Брюссель «изолирует себя» на мировой арене.

Брюссель, похоже, даже не замечает, как, борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене, — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что ЕС, «заигравшись в собственную исключительность», шантажирует все большее число третьих стран распространением так называемых вторичных санкций. Она отметила: таким образом Евросоюз «прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами». Представитель МИД РФ заключила, что подобные замашки «таможенника» «гарантированно не останутся без последствий».

Дипломат также заметила, что Евросоюзу пришлось приложить немало усилий и «поскрести по сусекам», чтобы наполнить 19-й пакет антироссийских санкций. По словам Захаровой, Брюссель не замечает, как все больше изолирует себя на международной арене.