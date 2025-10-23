Путин высказался об отмене саммита в Будапеште

Российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, диалог всегда лучше, чем конфронтация.

Сейчас я вижу, что в заявлении президент США [Дональд Трамп] решил отменить или перенести эту встречу. Скорее всего, он говорит о переносе этой встречи, — заявил Путин.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. По его словам, переговоры будут организованы в будущем.

Депутат Государственной думы Александр Толмачев выразил мнение, что Дональду Трампу целесообразно провести встречу с Путиным именно в Москве. Парламентарий отметил, что, учитывая сомнения американского лидера относительно визита в Венгрию, Москва могла бы стать подходящей заменой, как это ранее предлагалось на переговорах на Аляске.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что изменение позиции Трампа по встрече с Путиным открывает для Москвы новые возможности. Политик указал, что отмена саммита в Венгрии позволяет ВС России действовать более решительно.