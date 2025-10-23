Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 19:24

Путин высказался об отмене саммита в Будапеште

Путин: саммит в Будапеште скорее перенесен

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, диалог всегда лучше, чем конфронтация.

Сейчас я вижу, что в заявлении президент США [Дональд Трамп] решил отменить или перенести эту встречу. Скорее всего, он говорит о переносе этой встречи, — заявил Путин.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. По его словам, переговоры будут организованы в будущем.

Депутат Государственной думы Александр Толмачев выразил мнение, что Дональду Трампу целесообразно провести встречу с Путиным именно в Москве. Парламентарий отметил, что, учитывая сомнения американского лидера относительно визита в Венгрию, Москва могла бы стать подходящей заменой, как это ранее предлагалось на переговорах на Аляске.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что изменение позиции Трампа по встрече с Путиным открывает для Москвы новые возможности. Политик указал, что отмена саммита в Венгрии позволяет ВС России действовать более решительно.

Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.