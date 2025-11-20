РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу

РФПИ начнет активно инвестировать средства в развитие космических спутников, заявил на конференции AI Journey глава организации Кирилл Дмитриев. Он добавил, что компания будет использовать ИИ для изучения проектов в этой сфере.

Мы сейчас активно будем инвестировать в сферу спутников, — сказал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил, что российская экономика находится в хорошем состоянии, и Соединенным Штатам об этом известно. Он пояснил, что рост российской экономики составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост менее 1%. Дмитриев добавил, что рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года.

До этого глава РФПИ отметил, что западные санкции не оказывают существенного влияния на российскую экономику. По его словам, ограничительные меры скорее приводят к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. Дмитриев подчеркнул, что позиция Москвы состоит в необходимости уважения национальных интересов России.