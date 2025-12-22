Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:04

«Живой»: очевидец раскрыл новые подробности подрыва авто генерала Сарварова

«Газета.Ru»: медикам на время удалось реанимировать генерала Сарварова

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало СВУ. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало СВУ. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Медикам на время удалось реанимировать начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова после подрыва его автомобиля в Москве, сообщил «Газете.Ru» очевидец происшествия Евгений. По его словам, офицер получил ожоги. В столичном управлении Следственного комитета сообщили о его гибели.

Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали, все хорошо — живой. Ожоги есть, а так все хорошо. Машина эта дизельная либо бензиновая, и взрыва газового баллона не было, так как был бы след от него, точнее, красный цвет баллона. Его не было. Скорее всего, что-то либо взорвали под машиной, либо прилетело на машину, — пояснил собеседник издания.

Ранее еще одна очевидица сообщила, что взрыв на юге Москвы, унесший жизнь Сарварова, был очень громким. По словам женщины, примерно через шесть-семь минут на месте уже были пожарные, полиция и скорая.

До этого криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что за взрывом автомобиля могут стоять украинские диверсанты. Он отметил, что нужно искать след террористических организаций Украины, в которые превратились Служба безопасности и Главное управление разведки страны.

