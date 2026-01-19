Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:29

Мировые алкогиганты оказались в «озере» нераспроданных напитков

FT: производители алкоголя вынуждены снижать цены из-за нераспроданных напитков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупнейшие производители алкоголя вынуждены снижать цены из-за нераспроданных напитков, сообщает газета Financial Times. Как отмечается, речь идет о Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau, чьи запасы продукции достигли рекордного показателя в $22 млрд.

Согласно финансовым отчетам, пять крупнейших производителей алкогольной продукции, акции которых котируются на бирже, они располагают запасами выдержанных спиртных напитков на сумму $22 млрд, что является самым высоким уровнем запасов за более чем десятилетие, — отмечают журналисты.

Основной причиной кризиса стало решение крупных мировых производителей алкоголя значительно увеличить объемы выпуска продукции на фоне спроса во время пандемии COVID-19. Эта стратегия привела к негативным последствиям, поскольку первоначальный всплеск спроса на алкоголь в начале 2020-х годов сменился последующим падением интереса потребителей к дорогим напиткам.

Ранее сообщалось, что понятия «алкомаркет» в Вологодской области больше не существует. Губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что все 610 таких магазинов закрылись или сменили профиль.

