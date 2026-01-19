Киев отказался от немецкого «супероружия» из-за провала испытаний

Украина приостановила закупку дополнительных ударных беспилотников у немецкой компании Helsing после неудачных испытаний в прифронтовой зоне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны Германии и информированные источники. Поставленные аппараты не имели заявленных ИИ-компонентов, что делало их уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, украинские военные столкнулись с техническими проблемами при запуске: в воздух смогла подняться только четверть дронов. Как уточняют источники агентства, причиной стала механическая неисправность катапульты, используемой для запуска беспилотников.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины запускают беспилотники по России с подконтрольных Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, российские военные успешно уничтожают украинские БПЛА.

Также губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали регион с применением 50 беспилотников. По его словам, атаки продолжались с 09:00 17 января до 07:00 18 января. В результате обстрелов никто не пострадал.