В российском регионе массово отключилось электричество

В Академгородке Новосибирска произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Очевидцы сообщили, что видели искры на подстанции, которая расположена рядом с Технопарком.

Энергетики уже прибыли на место происшествия. Они планируют устранить аварию в течение нескольких часов.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина был задержан после того, как разбил машину коммунальной службы. По данным МВД, причиной таких действий стало его недовольство отключением электричества в собственной квартире. В отношении нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве, его поместили в спецпомещение для задержанных.

До этого в Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов. Как заявил губернатор региона Евгений Балицкий, причины инцидента выясняются, на местах оперативно начали работу ремонтные бригады энергетиков.

В свое время глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об аварии на магистральном водоводе. В результате без водоснабжения остались жители 10 населенных пунктов, включая города Судак, Коктебель и Новый Свет. Для подвоза воды в пострадавшие районы дополнительно привлекли 25 единиц водовозной техники.