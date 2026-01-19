Юрист дал совет петербуржцам на фоне скандала вокруг трибьют-шоу Sade

Фанаты британской певицы Sade (настоящее имя — Хелен Фолашаде Аду) из Санкт-Петербурга, которые надеялись попасть на реальное выступление, а оказались на трибьют-шоу, могут взыскать деньги с организаторов через суд, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, такая возможность существует в связи с нарушением закона о защите прав потребителей и норм о рекламе.

В случае со скандалом вокруг «концерта» Sade в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, усматриваются признаки нарушения прав потребителей и требований законодательства о рекламе. Зрителям, которые считают, что их ввели в заблуждение, следует письменно обратиться с претензией к организатору концерта с требованием вернуть стоимость билета, а при отказе — обращаться в суд. С учетом массового характера обращений организатору будет сложнее обосновать позицию о том, что потребитель сам неправильно понял содержание рекламы и условия мероприятия, — пояснил Салкин.

Он пояснил, что ключевой проблемой в этой истории является визуальное оформление афиш. По словам юриста, написание имени и изображение Sade крупным планом при мелком и неочевидном указании на трибьют-характер шоу вводит зрителей в заблуждение.

Из рекламных материалов не следует, какой именно исполнитель будет выступать. Указание слова tribute со звездочкой и его транслитерации на русский язык мелким шрифтом само по себе не формирует у потребителя ясного понимания, что это не концерт, а трибьют-программа с исполнением его произведений. Такой термин на афишах и постерах не был надлежащим образом раскрыт и разъяснен в понятной для потребителя форме. При этом использование крупным шрифтом имени исполнителя, а также его изображения может вводить в заблуждение, создавая впечатление, что покупатель приобретает билет на выступление оригинального артиста, — резюмировал Салкин.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зрители массово возвращают билеты после концерта SADE NO ORDINARY TRIBUTE SHOW, который состоялся вечером 15 января в БКЗ «Октябрьский». К фанатам вышла исполнительница, которая, по их словам, очень плохо пела.