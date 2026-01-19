Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:15

В Госдуме раскрыли, как сделать перерасчет платы за плохое содержание дома

Депутат Панеш: при плохом содержании дома следует коллективно обращаться в УК

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
При плохом содержании многоквартирного дома (МКД) собственникам жилья следует коллективно обращаться с жалобой в управляющую компанию (УК), заявил LIFE.ru депутат Госдумы Каплан Панеш. В случае если люди докажут факт предоставления некачественных услуг, им сделают перерасчет платы за содержание общего имущества.

Нужно зафиксировать факты некачественных услуг, например отсутствие уборки в подъездах, неработающий лифт, нарушения в теплоснабжении или холодную воду, если это не связано с ремонтом сетей. В последние годы работа контролирующих органов стала более строгой, что повышает шансы жильцов. Главное — не мириться с плохой работой и действовать сообща, тогда вероятность успеха будет высокой, — отметил Панеш.

Он уточнил, что, если после коллективного обращения в УК нет никакой реакции, следует жаловаться в государственный жилищный надзор. Жильцам потребуется составить акт о неоказании или плохом оказании услуг и на его основании попросить сделать перерасчет.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что УК несет ответственность за содержание дома, чистоту и ремонт общего имущества. По ее словам, малоэффективная деятельность организации является основанием для перерасчета и возврата средств за работу.

депутаты
жилье
общество
собственники
