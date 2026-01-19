Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:14

Американку обвинили в организации секс-вечеринок для сына и его друзей

В США женщина совращала 14-летних подростков на секс-вечеринках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США американка совращала 14-летних подростков на секс-вечеринках, сообщило издание The US Sun. В оргиях участвовал ее несовершеннолетний сын и его друзья.

Как отметило издание, в 2020 году женщина организовала шесть вечеринок. Она поила подростков водкой и виски, а затем заставляла их заниматься сексом. Кроме того, американка также стала угрожать школьнице, которая бросила ее сына. По словам несовершеннолетней, женщина стала преследовать ее.

На американку заявили в полицию в 2021 году, после чего ее арестовали. В ходе обысков в телефоне у подозреваемой нашли порнографические ролики с несовершеннолетними. Женщина пока не признала вину.

Ранее в Канаде 88-летнюю учительницу приговорили к 65 месяцам тюрьмы за совращения школьников. Ее признали виновной в преступлениях еще в феврале 2025 года. Один из бывших учеников женщины обратился в полицию в 2022 году, он обвинил ее в изнасиловании.

До этого учительницу английского языка задержали в американском Теннесси за изнасилование двух 13-летних школьников. Ее отпустили на свободу под залог, при этом женщина не может работать в учебном заведении до окончания следствия.

