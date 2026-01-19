Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:36

«Терпели из жалости»: зрители о скандальном трибьют-шоу Sade в Петербурге

NEWS.ru: организаторы трибьют-шоу в Петербурге скрыли реальное имя вокалистки

Солистка группы Sade Шаде Аду Солистка группы Sade Шаде Аду Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Организаторы концерта SADE NO ORDINARY TRIBUTE SHOW в Санкт-Петербурге скрыли настоящую личность певицы, заявил NEWS.ru один из зрителей шоу. По его словам, афиши, рекламирующие мероприятие, вводили людей в заблуждение.

Кто-то думал, что будет настоящая певица Sade, кто-то нет. Более пожилые люди не обратили внимания на слово «трибьют», но сами афиши были сделаны очень странно. Зачем на всю афишу ставить фото исполнительницы, похожей на певицу Sade? Люди и правда уходили, записанные видео не передают того ужасного качества вокала. Остальные, видимо, из жалости к вокалистке остались. Также были какие-то проблемы с микрофоном, иногда звук как будто прерывался. Очень хочу вернуть деньги, так как за два билета с комиссией вышло 13 198 рублей. Что в «Тикетленде», что сами организаторы просто снимают с себя ответственность, — поделился мужчина.

Другой зритель в беседе с NEWS.ru также пожаловался на качество вокала выступившей артистки. По его словам, к началу антракта большинство слушателей уже покинули зал. Он добавил, что некоторые зрители остались до конца шоу из уважения к оркестру.

Да, люди действительно уходили из зала, к началу антракта, я думаю, зал покинуло около половины, до конца досидели дай бог 30 процентов, некоторые высказывали недовольство вслух. Претензии именно к качеству вокала артистки, к оркестру никаких вопросов нет — лично мы досидели только из уважения к музыкантам, они были прекрасны, — отметил зритель.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге люди массово сдают билеты на концерт SADE NO ORDINARY TRIBUTE SHOW, который прошел 15 января в БКЗ «Октябрьский». Вместо выступления британской певицы Шаде Аду зрители увидели трибьют-программу.

