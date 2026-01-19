Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:35

В США назвали причину растущей значимости Арктики для торговли

Сакс: значимость Арктики для торговли растет на фоне глобального потепления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Значимость Арктики для торговли растет на фоне глобального потепления, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. Он добавил, что регион также важен для вопросов безопасности и развития транспортных путей.

Арктика будет расти в значимости для торговли, транспорта, минералов и безопасности по мере продолжения глобального потепления, — сказал Сакс.

Ранее подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен заявил, что у Гренландии остался небольшой выбор для формирования собственного будущего. По его словам, велик шанс, что остров в скором времени станет частью США. Аналитик добавил, что Трамп хочет обеспечить более надежное присутствие в Арктике, а также получить доступ к ресурсам Гренландии.

До этого появилась информация, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. Администрация Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение жителей датской автономии.

