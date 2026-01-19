В США назвали причину растущей значимости Арктики для торговли

Значимость Арктики для торговли растет на фоне глобального потепления, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. Он добавил, что регион также важен для вопросов безопасности и развития транспортных путей.
Арктика будет расти в значимости для торговли, транспорта, минералов и безопасности по мере продолжения глобального потепления, — сказал Сакс.
Ранее подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен заявил, что у Гренландии остался небольшой выбор для формирования собственного будущего. По его словам, велик шанс, что остров в скором времени станет частью США. Аналитик добавил, что Трамп хочет обеспечить более надежное присутствие в Арктике, а также получить доступ к ресурсам Гренландии.
До этого появилась информация, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. Администрация Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение жителей датской автономии.