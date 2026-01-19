Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:35

Минпромторг продемонстрировал собранный по серийной технологии Superjet

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министерство промышленности и торговли России продемонстрировало импортозамещенный самолет Superjet, полностью собранный по серийной технологии. Как передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, для повышения комфорта пассажиров на кресла установлены специальные подголовники.

Основные элементы интерьера, включая панели и полки, производятся в Казани компанией «Авиационные интерьеры». Кресла для лайнера изготавливаются в Дубне в ОКБ «Аэро-космические системы». Ведущий инженер по летным испытаниям ПАО «Яковлев» Владислав Тюрин рассказал, что полки сделаны из прочного и легкого материала, обладают монолитностью и не производят дребезжания. Представленный самолет сейчас готовится к участию в индийской выставке Wings India 2026, которая пройдет в конце января.

SJ-100 — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его разрабатывают в рамках программы импортозамещения систем и компонентов. Этот лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сегодня самолетов типа Superjet.

Ранее Министерство промышленности и торговли заявило о рассмотрении возможности проведения работ по замене двигателей на эксплуатирующихся самолетах Superjet 100. Эта инициатива реализуется совместно с корпорациями «Ростех» — Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК).

Минпромторг
Superjet
самолеты
импортозамещение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.