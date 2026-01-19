Минпромторг продемонстрировал собранный по серийной технологии Superjet

Министерство промышленности и торговли России продемонстрировало импортозамещенный самолет Superjet, полностью собранный по серийной технологии. Как передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, для повышения комфорта пассажиров на кресла установлены специальные подголовники.

Основные элементы интерьера, включая панели и полки, производятся в Казани компанией «Авиационные интерьеры». Кресла для лайнера изготавливаются в Дубне в ОКБ «Аэро-космические системы». Ведущий инженер по летным испытаниям ПАО «Яковлев» Владислав Тюрин рассказал, что полки сделаны из прочного и легкого материала, обладают монолитностью и не производят дребезжания. Представленный самолет сейчас готовится к участию в индийской выставке Wings India 2026, которая пройдет в конце января.

SJ-100 — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его разрабатывают в рамках программы импортозамещения систем и компонентов. Этот лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сегодня самолетов типа Superjet.

Ранее Министерство промышленности и торговли заявило о рассмотрении возможности проведения работ по замене двигателей на эксплуатирующихся самолетах Superjet 100. Эта инициатива реализуется совместно с корпорациями «Ростех» — Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК).