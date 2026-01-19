Экономист предупредил о росте цен на серебряные украшения Экономист Алексеев: украшения из серебра подорожают на 30–50%

Цены на серебряные украшения могут увеличиться на 30–50%, рассказал LIFE.ru экономист и социолог Дмитрий Алексеев. Он отметил, что бренды массмаркета могут перейти на нержавеющую сталь или титан.

На мой взгляд, этот взлет — результат инвестиционного бума, растущего спроса в зеленых технологиях и геополитической нестабильности, и я прогнозирую, что такие факторы только усилят позиции серебра в премиум-сегменте, — рассказал Алексеев.

Экономист подчеркнул, что серебро может перейти в разряд престижных материалов. По его словам, материал станет признаком утонченного вкуса.

Ранее сообщалось, что цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $87 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию. Значительный рост стоимости зафиксирован на нью-йоркской бирже Comex.