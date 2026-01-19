Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:29

Экономист предупредил о росте цен на серебряные украшения

Экономист Алексеев: украшения из серебра подорожают на 30–50%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цены на серебряные украшения могут увеличиться на 30–50%, рассказал LIFE.ru экономист и социолог Дмитрий Алексеев. Он отметил, что бренды массмаркета могут перейти на нержавеющую сталь или титан.

На мой взгляд, этот взлет — результат инвестиционного бума, растущего спроса в зеленых технологиях и геополитической нестабильности, и я прогнозирую, что такие факторы только усилят позиции серебра в премиум-сегменте, — рассказал Алексеев.

Экономист подчеркнул, что серебро может перейти в разряд престижных материалов. По его словам, материал станет признаком утонченного вкуса.

Ранее сообщалось, что цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $87 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию. Значительный рост стоимости зафиксирован на нью-йоркской бирже Comex.

металлы
цены
украшения
материалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!
Бастрыкину доложат о расследовании вопиющего инцидента под Челябинском
Вспыльчивый водитель устроил стрельбу из-за парковочного места
Трамп пригласил Токаева в Совет мира по сектору Газа
«Терпели из жалости»: зрители о скандальном трибьют-шоу Sade в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.