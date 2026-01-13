Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:51

Цена на серебро установила новый исторический рекорд

Стоимость серебра превысила $87 за унцию и обновила исторический максимум

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $87 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию. Значительный рост стоимости зафиксирован на нью-йоркской бирже Comex.

По состоянию на 16:12 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро подорожал на 2,18%. К данному моменту цена достигла уровня $86,945 за унцию.

Ранее сообщалось, что обострение политического кризиса в Венесуэле спровоцировало резкий рост цен на золото и другие драгоценные металлы. Так, спотовая цена золота увеличилась на 2,1%, достигнув $4422 (около 345,9 тыс. рублей) за унцию. Фьючерсы на февраль подорожали на 2,4%, до $4433,3 (примерно 346,8 тыс. рублей). Серебро также показало существенный рост: его спотовая цена поднялась на 3,8%, до $75,33 (5,8 тыс. рублей).

Также, согласно данным ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи, серебро и платина стали самыми дорогими товарами в мире в 2025 году. При этом самым дешевым товаром оказался апельсиновый сок. С начала года серебро подорожало в 2,4 раза, платина — в 2,3 раза. Цена на палладий увеличилась в 1,85 раза. Среди энергоносителей выросла стоимость урана — на 11,5%. Самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина.

драгметаллы
биржи
торги
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме
Электричка сбила похожее на волка животное в Сочи
Психолог объяснила, когда формируется эмоциональная зависимость
Умер член летного отряда «Русские Витязи»
Ни вентиляции, ни мыла: что творилось в роддоме, где умерло 9 младенцев
Захарова объяснила, как Запад инсценировал мистификацию в Буче
Россиянин ударил знакомую ножом в шею во время пьяной ссоры
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.