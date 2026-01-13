Цена на серебро установила новый исторический рекорд

Цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $87 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию. Значительный рост стоимости зафиксирован на нью-йоркской бирже Comex.

По состоянию на 16:12 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро подорожал на 2,18%. К данному моменту цена достигла уровня $86,945 за унцию.

Ранее сообщалось, что обострение политического кризиса в Венесуэле спровоцировало резкий рост цен на золото и другие драгоценные металлы. Так, спотовая цена золота увеличилась на 2,1%, достигнув $4422 (около 345,9 тыс. рублей) за унцию. Фьючерсы на февраль подорожали на 2,4%, до $4433,3 (примерно 346,8 тыс. рублей). Серебро также показало существенный рост: его спотовая цена поднялась на 3,8%, до $75,33 (5,8 тыс. рублей).

Также, согласно данным ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи, серебро и платина стали самыми дорогими товарами в мире в 2025 году. При этом самым дешевым товаром оказался апельсиновый сок. С начала года серебро подорожало в 2,4 раза, платина — в 2,3 раза. Цена на палладий увеличилась в 1,85 раза. Среди энергоносителей выросла стоимость урана — на 11,5%. Самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина.