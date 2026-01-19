Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:33

Фанатка Цоя умерла на могиле музыканта

В Петербурге женщина умерла на Богословском кладбище на могиле Виктора Цоя

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Женщина умерла на могиле рок-музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище в Петербурге накануне вечером, сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, смерть 47-летней фанатки не носит криминального характера.

Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел вечером, женщина приехала посетить могилу лидера группы «Кино» вместе с двумя знакомыми. Спутников погибшей доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В правоохранительных органах уточнили, что причиной смерти мог стать некачественный алкоголь.

Ранее в Санкт-Петербурге двое молодых людей зарезали мужчину во время конфликта из-за парковочного места. При этом выжившую супругу погибшего злоумышленники не стали трогать. Полиция задержала подозреваемых на месте преступления. Детали инцидента выясняются.

До этого в Санкт-Петербурге 17-летний подросток получил удар током во время самостоятельной замены лампочки в люстре. Он коснулся оголенной проводки, упал с лестницы и не смог подняться. Подростка госпитализировали в больницу.

Виктор Цой
смерти
фанаты
Санкт-Петербург
