19 января 2026 в 15:05

Фанатка Цоя умерла у могилы рок-звезды: подробности происшествия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На кладбище в Санкт-Петербурге нашли труп женщины. Тело лежало у могильной плиты лидера группы «Кино» Виктора Цоя. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Фанатка у могилы

По данным «Фонтанки» труп нашли на Богословском кладбище. Известно об этом стало утром 19 января.

Установлено, что погибшая была фанаткой группы «Кино». Ей 47 лет. Согласно предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Два собутыльника

По информации издания, посетить могилу рок-музыканта с ней приехали двое знакомых. Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер внешнего видеонаблюдения, установленных на территории кладбища, где видно, что женщина вместе с двумя собутыльниками сидела у могилы известного музыканта.

В какой-то момент женщине стало плохо, и она упала со скамейки и умерла, а ее спутники ретировались с места гибели. Одна из версий гибели — отравление некачественным алкоголем.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завсегдатай кладбища

Telegram-канал SHOT уточняет, что поклонница и два ее спутника оказались на территории некрополя примерно в 19:00, а уже в 19:30 поклоннице рок-музыканта стало плохо.

По данным канала, все трое визитеров были пьяными уже на момент подхода к могиле кумира. Двое мужчин, которые оставили подругу умирать на месте, уже найдены и доставлены на опрос в отделение полиции.

Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на знакомых погибшей пишет, что она была завсегдатаем этого места — часто наведывалась к памятникам и могилам известных людей и выпивала там за их память.

Вела асоциальный образ жизни

Как уточнил ТАСС, личность скончавшейся уже установлена. Выяснилось, что при жизни женщина вела асоциальный образ жизни и имела проблемы с законом — ее неоднократно привлекали к ответственности за совершение различных административных правонарушений.

Специалисты предполагают, что причиной резкого ухудшения состояния здоровья могла стать хроническая сердечная патология, усугубленная внешними факторами.

«По предварительной информации, компания из трех друзей пришла к могиле Цоя, вместе они распивали спиртное. В какой-то момент женщине стало плохо, она упала, прибывшие медики зафиксировали ее смерть», — рассказал источник агентства.

