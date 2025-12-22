Погода в Москве в понедельник, 22 декабря: снег по колено и лютый холод?

Москвичей ждет резкое похолодание, температура воздуха упадет до минус 6–11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в Москве в понедельник, 22 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 22 декабря

По словам Вильфанда, ухудшение погоды прогнозируется во вторник, 23 декабря.

«Во вторник уже и ночью, и днем минус 6–11 градусов. Резкое понижение температуры по сравнению с выходными», — сказал он.

В среду, 24 декабря, еще больше похолодает, ночные температуры составят минус 8–13 градусов, а дневные — до минус 7.

«Важный атрибут зимы — морозная погода наступает, но другого атрибута — снежного покрова — один-два сантиметра в понедельник, и все. Это еще не тот снег, который ассоциируется с полноценным зимним снежным покровом», — сообщил Вильфанд.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, утром в понедельник в столице пока сохраняется оттепель — плюс 1,2 градуса. Пасмурно, дымка, местами идут осадки в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление — 740,2 мм рт. ст.

«В течение дня Центральная Россия будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским регионом, а вечером прорвется его холодный атмосферный фронт. В Москве ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный, северо-западный, северный 5–10 м/с, порывы до 13 м/с. Максимальная температура воздуха 0 — плюс 2 градуса, а после 16 часов — до минус 1–4 градусов, на дорогах образуется сильная гололедица. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.», — написал Тишковец в Telegram-канале.

Синоптик добавил, что в ночь на вторник в тылу циклона пройдут заряды снега, и подтвердил, что температура воздуха начнет стремительно понижаться и к утру столбики термометров покажут минус 6–11 градусов. На севере области — до 14 мороза.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 22 декабря

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, к восьми часам утра 22 декабря температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась ниже нулевой отметки, на городской метеостанции было минус 0,2 градуса.

«В начале сегодняшнего дня Северная столица будет находиться под влиянием тыловой части циклона с центром над Вяткой, а затем скажется приближение антициклона с северо-запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, гололедица», — рассказал Леус.

Температура воздуха утром составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области — минус 3 — плюс 2 градуса, вечером в Петербурге минус 3–5 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник в городе местами небольшой снег, гололедица, ночью минус 5–7 градусов, днем минус 4–6 градусов.

