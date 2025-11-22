Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 21:42

Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США

Трамп предложил Зеленскому сражаться до разрыва сердца в случае отказа от плана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать сражаться до разрыва сердца, если тот отвергнет мирный план Вашингтона, передает Белый дом. Глава Соединенных Штатов также подчеркнул, что при его администрации данный конфликт изначально бы не возник.

Тогда он (Зеленский. — NEWS.ru) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца, — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут 23 ноября в Женеве. Участие политиков связано с подготовкой формулировок мирного плана перед встречей Зеленского с Трампом.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мирную инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта, назвав 28-пунктный план основанием для больших ожиданий. Он также предположил, что при его президентстве в 2021 году конфронтация между Россией и Украиной могла бы быть предотвращена.

