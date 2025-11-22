Международный муниципальный форум стран БРИКС
Трамп сделал одно заявление по своему мирному плану для Украины

Трамп заявил, что мирный план не является окончательным предложением Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный им мирный план по украинскому кризису не является окончательным предложением. По его словам, Вашингтон пытается завершить конфликт так или иначе, передает CNN.

Нет, это не мое последнее предложение. Мы хотели бы достичь мира. Это должно было произойти давно, — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп заявил, что конфликта между Украиной и Россией вообще не должно было быть и что при его президентстве он бы не начался. Американский лидер отметил, что сейчас его администрация пытается остановить боевые действия в зоне СВО.

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трампу не следует слушать своего спецпредставителя Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.

Полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо между тем заявил, что Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне военной спецоперации.

