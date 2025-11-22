Международный муниципальный форум стран БРИКС
Дмитриев принес «Спартаку» победу в матче с армейцами в РПЛ

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в матче 16 тура РПЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на 43-й минуте встречи забил полузащитник Игорь Дмитриев.

Этот мяч стал для футболиста первым в составе красно-белых в рамках национального чемпионата. Дмитриев оказался первым российским игроком команды, отличившимся в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» провел первую игру после отставки главного тренера Деяна Станковича. Исполняющий обязанности наставника Вадим Романов стал первым тренером клуба, выигравшим дебютный матч у армейцев.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов выразил готовность вернуться в клуб. По словам спортсмена, такое развитие событий стало бы для него очень радостным. В текущем сезоне Попов играет в Болгарии за команду «Арда». Футболист планирует завершить профессиональную карьеру и в перспективе освоить должность спортивного директора.

До этого известный комментатор Дмитрий Губерниев подверг резкой критике решение руководства «Спартака» об отставке главного тренера Деяна Станковича. Он заявил, что увольнение специалиста после двух последовательных побед выглядит несвоевременным и лишенным логики.

Спартак
результаты
ЦСКА
РПЛ
