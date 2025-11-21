Средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над Россией ночью

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 21 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 ноября до 07:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении. Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Уточняется, что по семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Кроме того, пять дронов уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.