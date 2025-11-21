Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 07:23

Средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над Россией ночью

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 21 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 ноября до 07:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Уточняется, что по семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Кроме того, пять дронов уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

МО РФ
Минобороны РФ
ПВО
беспилотники
БПЛА
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские дроны ударили по трем регионам России утром
Ущерб Минобороны по громкому делу достиг 9 млрд рублей
Названы страны Европы, которые могут участвовать в переговорах по Украине
Стало известно, почему ВСУ распродают через интернет оружие и технику НАТО
Суд решил судьбу обвиняемого во взяточничестве вице-премьера Башкирии
Россиянам раскрыли способ отдохнуть 59 дней в 2026 году
Автопортрет знаменитой художницы продали за более чем $50 млн
Киев захотел изменить один из пунктов мирного плана США по Украине
В Японии ответили, откажется ли страна от российского газа
Бывший высокопоставленный военачальник ВСУ оказался в розыске МВД
Экспертиза вынесла окончательный вердикт о вменяемости убийцы Талькова
Опубликованы кадры с места схода вагонов с рельсов в Иркутской области
День сыновей: как выразить любовь — лучшие идеи для подарков
Раскрыто, чем грозит распитие алкоголя на общем балконе жилого дома
Котел у Красноармейска и эвакуация мирных: новости СВО к утру 21 ноября
Зеленский предложил кандидата на замену Галущенко
Британцы установили слежку за российским «Янтарем»
В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов
Бывший охранник рассказал о визитах секс-работниц к брату Карла III
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 ноября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.