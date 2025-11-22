Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 ноября: инфографика

В ночь на 22 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, 15 БПЛА — над территорией Самарской области, 15 БПЛА — над территорией Саратовской области, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Волгоградской области, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, — сообщили в военном ведомстве.