ВСУ отправили «Вампиров» на передовую в Харьковской области ВСУ начали дистанционно минировать Харьковскую область с помощью БПЛА «Вампир»

Украинские войска начали массово использовать тяжелые гексакоптеры Р-18 «Вампир» для дистанционного минирования территорий в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. С помощью дронов противник устанавливает минные заграждения на путях продвижения российских подразделений, пытаясь замедлить темпы продвижения пехоты на Харьковском направлении.

С целью недопущения дальнейшего продвижения ВС РФ противник проводит мероприятия по дистанционному минированию местности с помощью дронов Р-18 «Вампир», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» управления ФСБ России по ДНР поразили две боевые бронированные машины «Козак» с десантом ВСУ, а также группу украинских операторов БПЛА. Атаки проводились на Константиновском направлении совместно с 4-й ОМСБР Южного военного округа.

До этого украинские подразделения «Скала» и «Шквал» понесли тяжелые потери в ходе боев на Запорожском направлении. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что штурмовые группы были обнаружены и атакованы в нескольких населенных пунктах региона.