16 января 2026 в 08:42

Бойцы «Горыныча» предали огню украинских диверсантов в зоне СВО

Бойцы ФСБ поразили две бронемашины с десантом ВСУ под Константиновкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике поразили две боевые бронированные машины «Козак» с десантом ВСУ, а также группу украинских операторов БПЛА, сообщили в ведомстве. Атаки проводились на Константиновском направлении совместно с 4-й ОМСБР Южного военного округа, передает РИА Новости.

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» <…> ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на Константиновском направлении. Бойцы ФСБ уничтожили две боевые бронированные машины «Козак» с вражеским десантом и ликвидировали группу украинских операторов БПЛА, — отметили в ведомстве.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что элитные украинские подразделения «Скала» и «Шквал» понесли тяжелые потери в ходе боев на Запорожском направлении. Штурмовые группы были обнаружены и атакованы в нескольких населенных пунктах региона.

До этого стало известно, что расчет беспилотников «Молния-2» нанес удар по понтонной переправе ВСУ через реку Оскол и уничтожил ее. Атака сорвала плановую ротацию украинских подразделений. По словам военнослужащего с позывным Егерь, цель была успешно отработана, и переправа больше не функционирует.

