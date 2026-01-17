Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 15:08

Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским

Во Франции опубликовали запись разговора Трампа и Макрона по поводу перемирия

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во Франции обнародовали запись телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского от 10 мая 2025 года, передает France TV. Беседа состоялась в день, когда президент Франции, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыли в Киев.

На кадрах президент Франции звонит главе США и извиняется за ранний звонок. Затем Макрон предлагает организовать совместный разговор с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии. В ответ американский лидер уточняет, что произошло. Макрон поясняет, что Зеленский согласился на предложенное Белым домом 30-дневное прекращение огня.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) все принял? Ну что ж. Нобелевская премия мира за это, — произнес Трамп.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикации «расшифровок» якобы переговоров с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом направлены на подрыв российско-американских отношений. По его словам, подобные утечки осложняют налаживание контактов.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Дональд Туск
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Площадь пожара в кафе в Ставрополье достигла 150 квадратных метров
Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»
В Китае провалился запуск космического спутника
«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом
Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО
Минобороны Украины ввело систему бонусов за убийство российских солдат
Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера
В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой
Забалуев подрезал Большунова и понес наказание на гонках в Казани
ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА
В небе над Гренландией появились истребители
Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков
В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком
Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов
Замучила бессонница? Подавайте этот напиток, и заснуть будет куда легче
«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким
35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»
Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ
Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским
Украинка разгромила аллею в честь бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.