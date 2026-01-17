Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским

Во Франции обнародовали запись телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского от 10 мая 2025 года, передает France TV. Беседа состоялась в день, когда президент Франции, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыли в Киев.

На кадрах президент Франции звонит главе США и извиняется за ранний звонок. Затем Макрон предлагает организовать совместный разговор с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии. В ответ американский лидер уточняет, что произошло. Макрон поясняет, что Зеленский согласился на предложенное Белым домом 30-дневное прекращение огня.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) все принял? Ну что ж. Нобелевская премия мира за это, — произнес Трамп.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикации «расшифровок» якобы переговоров с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом направлены на подрыв российско-американских отношений. По его словам, подобные утечки осложняют налаживание контактов.