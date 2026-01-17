Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов

Путешествие на автомобиле на дальние расстояния — это не только романтично, но иногда и дорого. При цене на бензин около 70 рублей за литр топливо становится серьезной статьей расходов. Между тем существуют способы снизить траты, не жертвуя при этом безопасностью и комфортом. Как можно сэкономить при поездках на дальние расстояния, двигаясь как по платным, так и по бесплатным дорогам, — в материале NEWS.ru.

Способ 1. Найти оптимальную скорость

Самый эффективный способ снизить расход топлива — правильно выбрать скорость движения. А для этого нужно учитывать не только правила дорожного движения, но и характеристики автомобиля — в первую очередь мощность двигателя и высоту кузова. Ведь чем выше машина, тем хуже у нее аэродинамика. И, следовательно, тем больше будет расход топлива на высоких скоростях.

И здесь надо помнить, что сопротивление воздуха при движении автомобиля растет не линейно, а в геометрической прогрессии. То есть если вы на скорости 110 км/ч нажмете на 10% сильнее на педаль газа, то расход вырастет не на 10%, а гораздо больше.

​«Автопроизводители говорят, что самый экономичный режим движения на трассе — это 90 км/ч. Но на платной магистрали с разрешенной скоростью 130 км/ч будет странно тащиться 90. Поэтому лучше заранее протестировать свой автомобиль и увидеть, какой у него расход топлива на разных скоростях. Часто бывает так, что разница в расходе при поездке на скорости 140 и 120 км/ч будет 20--25%. А это экономия порядка 2 литров с каждых 100 километров», — рассказал NEWS.ru автоэксперт, редактор Auto Mail Вадим Гагарин.

Кстати, далеко не всегда снижение максимальной скорости означает, что вы будете ехать долго. «Есть водители, которые носятся по платным трассам на больших внедорожниках со скоростью 180--200 км/ч, а потом стоят по полчаса на заправках в очередях, потому что в автомобилях маленькие топливные баки и им не хватает запаса доехать до места. Но это неразумное поведение: небезопасно, дорого, да к тому же все выигранное время уходит на дозаправки», — пояснил Гагарин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ 2. Включать круиз-контроль

При правильном использовании круиз-контроль помогает сэкономить топливо во время дальних путешествий. Он поддерживает установленную скорость на стабильном уровне. Электроника отслеживает и мгновенно реагирует на любые отклонения, возвращая скорость на нужный уровень. При этом мотор постоянно работает при оптимальных оборотах.

«Особенно эффективен круиз-контроль на ровных трассах, где нет резких подъемов или спусков. Например, на дороге М-11 „Нева“ между Москвой и Петербургом или М-4 „Дон“. Если машина будет час ехать на круизе с постоянной скоростью 120 км/ч, то она потратит меньше, чем если бы на газ нажимал человек и скорость была бы „около 120“. То есть сейчас 110, потом 130, потом снова 110. Любые фазы разгона требуют много топлива. Поэтому их надо избегать», — рассказал NEWS.ru автомобильный путешественник Петр Баканов.

По его словам, есть и еще одна выгода от круиз-контроля: когда система активирована, водитель вряд ли будет выжимать газ до упора для обгона или резкого ускорения.

Способ 3. Проверить давление в шинах

Давление в шинах — один из мощных инструментов экономии топлива. Проблема в том, что большинство автомобилистов проверяют давление от случая к случаю, в то время как нужно это делать регулярно.

Когда давление в шинах ниже рекомендованного, то шина сильнее прогибается и увеличивается площадь соприкосновения с дорогой. Больше площадь контакта — выше сопротивление качению. Это означает, что двигателю требуется больше энергии, чтобы преодолеть это сопротивление и поддерживать скорость. Если давление упало на 0,5 атмосферы, то расход топлива может увеличиться на 5–7%.

Кроме того, иногда производители автомобилей рекомендуют при дальних поездках или при движении с нагрузкой (то есть когда багажник полный, а в салоне сидят пассажиры) немного увеличивать давление в шинах. «Это делается, чтобы снизить сопротивление качению. Подобную информацию можно всегда найти в инструкции по эксплуатации», — рассказал Вадим Гагарин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ 4. Ездить ночью и в будние дни

Много топлива можно потратить, если во время поездки нужно проезжать мимо крупных городов. Такие мегаполисы лучше миновать, когда дороги пустые. «Например, если ехать из Санкт-Петербурга на юг через Москву, то столицу лучше проезжать в ночное время или, например, рано утром. Но не вечером в 18–19 часов, когда пробки максимальные. Пустую Москву можно проехать быстро, причем даже по бесплатной МКАД. А если на дорогах 8–9 баллов, то вы можете долго простоять, да к тому же ехать придется через платный Московский скоростной диаметр. А для транзитного транспорта проезд по нему стоит 950 рублей», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Если ехать по платным дорогам, то на многих из них можно сэкономить, выбрав правильный день: часто проезд с понедельника по четверг стоит дешевле, чем с пятницы по воскресенье или в праздничные дни. Например, если ехать из Санкт-Петербурга к Черному морю, то проезд по платным дорогам в понедельник -- четверг обойдется в 10 924 рублей в одну сторону, а в выходные — уже 12 644 рубля. Но правило «рабочих дней» работает не на всех направлениях. Например, проезд по трассе М-12 «Восток» из Москвы в Казань будет стоить одинаково все зависимости от дня недели.

Способ 5. Очистить багажник: каждый килограмм на счету

Закон физики гласит: чем тяжелее объект, тем больше энергии нужно потратить, чтобы привести его в движение и поддерживать скорость. В применении к автомобилю это означает прямую зависимость между массой и расходом топлива.

Считается, что каждый дополнительный килограмм автомобиля приводит к потреблению лишнего литра топлива в год. Так что при поездке на дальние расстояния лишние вещи в багажнике могут отразиться на расходе горючего.

А еще надо снять верхний багажник, если он не используется. «Даже поперечины, которые стоят на крыше, заметно увеличивают расход», — добавил Вадим Гагарин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ 6. Заранее все купить

Расходы в дальних поездках — это не только топливо и платные дороги. Это еще и вторичные траты, которые могут быть приличными. На заправках шоколадки, кофе или снеки стоят недешево.

Да и цена «незамерзайки» там может быть в два раза выше, чем в магазинах или на маркетплейсах. «На заправках — самая дорогая „незамерзайка“ в стране. Канистра может стоить 700–800 рублей. А на маркетплейсах — 300–400. Если хотите сэкономить, купите жидкость заранее. А еще шоколадки или снеки — они вообще могут быть на АЗС в три раза дороже, чем в магазинах. Купите их перед выездом из дома и положите в бардачок. Благодаря этому вы сможете прилично сэкономить», — объяснил Дмитрий Гайдукевич.

