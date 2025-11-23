Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 11:38

Япония рискует остаться без панд

Kyodo: японские зоопарки могут остаться без панд из-за конфликта с Китаем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Японские зоопарки могут остаться без панд из-за обострения отношений между Токио и Пекином, передает агентство Kyodo. Конфликт назрел после недавних заявлений японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване.

Конфликт возник после того, как Такаити во время парламентских дебатов заявила, что военный кризис в районе Тайваня будет представлять для Токио «экзистенциальную угрозу». Премьер допустила, что такая ситуация может вынудить Японию задействовать «право на коллективную самооборону». Эти слова вызвали резкое недовольство Пекина, который сделал серьезное представление Токио.

В настоящее время в Японии находятся две панды — Сяо-Сяо и Лей-Лей — главные достопримечательности токийского зоопарка Уэно. Срок их аренды у Китая истекает в феврале 2026 года. Агентство Kyodo выражает опасение, что Пекин может отказать в продлении, поскольку китайские СМИ уже высказывали эту идею.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что Япония не станет возобновлять авиасообщение с Россией из-за возможных санкций со стороны США. По ее словам, вопрос восстановления прямых рейсов упирается в готовность Токио пойти на этот шаг в условиях меняющейся политической конъюнктуры.

