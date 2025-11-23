Запеченный минтай с сыром и сметаной: рецепт, который стоит попробовать

Вам понадобится: минтай (филе) — 300 г, репчатая луковица — 1 шт., сметана средней жирности — 4 ст. л., соль — 2 крупные щепотки, сыр твердого сорта — 100 г, специи — на свой вкус.

Луковицу порубите полукольцами. Для запекания используйте небольшие керамические формы: по форме на порцию. Смажьте дно формочек маслом, равномерно распределите лук по дну, сверху выложите кусочки минтая, посыпьте солью и специями. Покройте рыбное мясо сметаной, а затем обильно посыпьте тертым сыром. Укутайте формочки в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 170 градусов. Спустя 10 минут снимите фольгу и запекайте блюдо еще десять минут, пока сыр не образует золотистую корочку. Подавайте рыбу непосредственно после приготовления.

