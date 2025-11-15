Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт

Секрет нежного минтая с морковью и луком на сковороде

Минтай на сковороде — простое и вкусное блюдо, которое с легкостью готовится дома. Этот рецепт как нельзя лучше подойдет тем, кто любит быстрые и полезные ужины.

Для приготовления минтая нужно подготовить рыбу (400 г филе или 2 тушки), морковку, репчатую луковицу, немного растительного масла, муку, соль, перец и лавровый лист. Рыбу нарезают на кусочки и обваливают в муке (хватит 2 ст. л.) для золотистой корочки. Обжаривают рыбку по 2–3 минуты с обеих сторон. Овощи готовят отдельно: лук жарят 2 минуты, следом добавляют натертую морковь и томят еще 5 минут. Затем рыбу укладывают обратно к овощам, добавляют специи (пропорции определяйте на свой вкус) и немного воды (100 мл), тушат под крышкой 10–15 минут. Рыбка станет отличным дополнением к любимым гарнирам.

Минтай на сковороде — отличное решение для вкусного и сытного ужина, который удивит простотой и ароматом.

