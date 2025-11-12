Нежный пирог с минтаем из слоеного теста: простой и быстрый ужин для всей семьи. Готовлю из того, что есть под рукой

Этот пирог с минтаем из слоеного теста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется и гостей удивить, и на кухне не засидеться. Сочетание нежного рыбного филе с хрустящим тестом и ароматными специями никого не оставляет равнодушным. Такой пирог напоминает сразу и домашнюю классику, и изысканное угощение — простое в приготовлении, но с ресторанным шармом. А главное — готовится он из доступных продуктов, которые всегда под рукой.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 400 г филе минтая, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, зелень укропа, соль и перец. Разморозьте тесто по инструкции. Лук нарежьте полукольцами, филе — кусочками. Смешайте рыбу с луком, измельченным укропом, сметаной и сырым яйцом. Посолите и поперчите. Раскатайте один пласт теста, выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите начинку. Накройте вторым пластом, защипите края. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть перед нарезкой.

