Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:00

Нежный пирог с минтаем из слоеного теста: простой и быстрый ужин для всей семьи. Готовлю из того, что есть под рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог с минтаем из слоеного теста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется и гостей удивить, и на кухне не засидеться. Сочетание нежного рыбного филе с хрустящим тестом и ароматными специями никого не оставляет равнодушным. Такой пирог напоминает сразу и домашнюю классику, и изысканное угощение — простое в приготовлении, но с ресторанным шармом. А главное — готовится он из доступных продуктов, которые всегда под рукой.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 400 г филе минтая, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, зелень укропа, соль и перец. Разморозьте тесто по инструкции. Лук нарежьте полукольцами, филе — кусочками. Смешайте рыбу с луком, измельченным укропом, сметаной и сырым яйцом. Посолите и поперчите. Раскатайте один пласт теста, выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите начинку. Накройте вторым пластом, защипите края. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная .
Общество
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная .
Смешиваю сухие макароны с курицей и запекаю ужин со сметанной корочкой: элементарный рецепт
Общество
Смешиваю сухие макароны с курицей и запекаю ужин со сметанной корочкой: элементарный рецепт
Готовлю тефтели не из фарша, а из печени — мой секрет нежности в томатном соусе
Общество
Готовлю тефтели не из фарша, а из печени — мой секрет нежности в томатном соусе
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная .
Общество
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная .
Не покупаю дорогие продукты, готовлю из того, что есть дома. Запеканка по-белорусски. Нужны грудка, картошка и тыква
Общество
Не покупаю дорогие продукты, готовлю из того, что есть дома. Запеканка по-белорусски. Нужны грудка, картошка и тыква
рецепты
минтай
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.