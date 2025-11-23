Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 13:11

Кремль опубликовал русский текст итоговой декларации саммита G20

На сайте Кремля опубликовали русский текст итоговой декларации саммита G20 в Йоханнесбурге. В документе содержится 17 разделов, которые касаются ключевых вопросов глобальной повестки.

В декларации уделили внимание укреплению устойчивости к стихийным бедствиям, проблемам госдолга стран с низким уровнем дохода и финансированию энергетического перехода. Отдельные разделы посвящены продовольственной безопасности, регулированию искусственного интеллекта и управлению данными. В документе также отражены партнерство с африканскими странами, реформа международной финансовой архитектуры и вопросы налоговой стабильности. Завершает декларацию обзор деятельности «Группы двадцати» за отчетный период.

Ранее МИД Аргентины сообщал, что Буэнос-Айрес отказался подписывать итоговую декларацию саммита G20 в Йоханнесбурге, сославшись на фундаментальные разногласия по геополитическим вопросам. Еще одной причиной отказа также стало нарушение другими участниками саммита правил принятия решений на основе консенсуса.

