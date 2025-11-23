Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 09:49

Аргентина не одобрила итоговый документ саммита G20

Аргентина отказалась подписывать декларацию G20 из-за политических разногласий

G20 в Йоханнесбурге G20 в Йоханнесбурге Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press
Аргентина отказалась подписывать итоговую декларацию саммита G20 в Йоханнесбурге, сославшись на фундаментальные разногласия по геополитическим вопросам, сообщает пресс-служба МИД республики. По ее данным, еще одной причиной отказа также стало нарушение другими участниками саммита правил принятия решений на основе консенсуса.

Аргентинская Республика не присоединилась к итоговому документу, распространенному в ходе саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге. Решение Аргентины основано на нарушении консенсусных правил, регулирующих функционирование «Группы двадцати», а также на существенных разногласиях относительно геополитических соображений, содержащихся в тексте, — говорится в сообщении.

В МИД выразили сожаление, что декларация была сочтена принятой без учета позиции всех участников саммита. В ведомстве подчеркнули, что это решение игнорирует основополагающий принцип G20, который должен действовать исключительно на основе консенсуса.

Ранее сообщалось, что Латинская Америка начала «поворачиваться» в сторону США. Прогнозировалось усиление влияния Белого дома в каждой конкретной стране региона. Так, отмечается победа избирательного блока президента Аргентины Хавьера Милея на парламентских выборах, которым «обрадовался» лидер США Дональд Трамп.

