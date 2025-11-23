Салат, который произведет эффект на любом застолье: неожиданный «Троя» с красивой подачей и глубоким вкусом

Иногда обычные продукты играют новыми красками, если собрать их необычным способом. Салат «Троя» именно такой: выглядит загадочно, а благодаря послойной сборке держит форму и сохраняет яркий вкус каждого ингредиента. На праздничном столе он смотрится нарядно и легко заменяет привычные салаты.

Для приготовления подготовьте шампиньоны — 500 г, куриные бедра — 4 шт., яйца — 4 шт., чернослив — 50 г, майонез и сметану — по 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, огурец — 2 шт., красный и белый лук — по 1 шт., яблочный уксус — 1 ст. л., а также соль и сахар по щепотке.

Грибы и белый лук нарежьте и обжарьте до мягкости. Куриные бедра отварите и нарежьте кубиками. Яйца натрите, чернослив измельчите. Смешайте майонез со сметаной и чесноком. Красный лук замаринуйте в уксусе, огурцы нарежьте тонкими пластами. Поставьте в центр формы стакан и собирайте слои: курица, чернослив, грибы, яйца и огурцы, промазывая заправкой. Охладите час, уберите стакан и украсьте огурцами и маринованным луком. Приятного аппетита!

