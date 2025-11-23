Краснодарский соус готовлю дома — добавляю яблоки для густоты и корицу для уникального аромата

Уникальность этому соусу придает сочетание сладких яблок, кислых помидоров и сложного букета специй. Корица и мускатный орех добавляют теплые восточные ноты, которые идеально гармонируют с остротой перца и чеснока.

1,5 кг помидоров и 500 г яблок (очищенных от сердцевины) измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. Переливаю пюре в кастрюлю с толстым дном, добавляю 3 ст. л. сахара, 1/2–1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. острого перца, 1/4 ч. л. мускатного ореха и 1/4 ч. л. корицы.

Довожу до кипения и увариваю на медленном огне 30--40 минут, пока соус не загустеет до желаемой консистенции, регулярно помешивая. За 5 минут до готовности добавляю 8 измельченных зубчиков чеснока и 1,5 ст. л. 9% уксуса, тщательно перемешиваю. Горячий соус разливаю по стерилизованным банкам и закатываю.

