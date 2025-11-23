Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 11:25

Краснодарский соус готовлю дома — добавляю яблоки для густоты и корицу для уникального аромата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уникальность этому соусу придает сочетание сладких яблок, кислых помидоров и сложного букета специй. Корица и мускатный орех добавляют теплые восточные ноты, которые идеально гармонируют с остротой перца и чеснока.

1,5 кг помидоров и 500 г яблок (очищенных от сердцевины) измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. Переливаю пюре в кастрюлю с толстым дном, добавляю 3 ст. л. сахара, 1/2–1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. острого перца, 1/4 ч. л. мускатного ореха и 1/4 ч. л. корицы.

Довожу до кипения и увариваю на медленном огне 30--40 минут, пока соус не загустеет до желаемой консистенции, регулярно помешивая. За 5 минут до готовности добавляю 8 измельченных зубчиков чеснока и 1,5 ст. л. 9% уксуса, тщательно перемешиваю. Горячий соус разливаю по стерилизованным банкам и закатываю.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат, который произведет эффект на любом застолье: неожиданный «Троя» с красивой подачей и глубоким вкусом
Общество
Салат, который произведет эффект на любом застолье: неожиданный «Троя» с красивой подачей и глубоким вкусом
Приготовила раз, теперь делаю каждые выходные. Блинный тыквенный торт с прослойкой из сыра — без выпечки и возни
Общество
Приготовила раз, теперь делаю каждые выходные. Блинный тыквенный торт с прослойкой из сыра — без выпечки и возни
Готовлю подливу как в столовых СССР — тот самый вкус из детства к макаронам и пюрешке за 10 минут
Общество
Готовлю подливу как в столовых СССР — тот самый вкус из детства к макаронам и пюрешке за 10 минут
Одна помидорка и горстка фарша: на выходе обалденные бутерброды. Ленивый завтрак из простых продуктов — это есть в любом холодильнике
Общество
Одна помидорка и горстка фарша: на выходе обалденные бутерброды. Ленивый завтрак из простых продуктов — это есть в любом холодильнике
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Общество
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
еда
рецепты
соусы
помидоры
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Япония рискует остаться без панд
«Бабушки под влиянием мошенников» вышли на авторынок
Наступление ВС РФ на Харьков 23 ноября: десятки трупов, ВСУ «гасят» своих
«Противник цепляется»: глава ДНР о тактике ВСУ на одном из направлений
Сотни тысяч украинцев рискуют получить в США только «птичьи права»
Ученые обнародовали рейтинг ведущих морских держав
Названы страны с наибольшими запасами золота в мире
Начальник выпил пива и зарезал сотрудницу во время застолья
В российском подполье сообщили об освобождении Красноармейска
Порядка тысячи украинских бойцов оказались брошенными на погибель
Погода в Москве в воскресенье, 23 ноября: ждем снежную бурю?
Стало известно о жертвах массового ДТП в Удмуртии
«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание
Россия скорбит после смерти звезды «Севастопольского вальса»
Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси
Губернатор рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Родителей предупредили о рисках самоназначения витаминов детям
Более 100 млн рублей разлетелось по карманам при возведении погранперехода
Двое техасцев планировали превратить гаитянский остров в гарем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 ноября: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.