Если любите сытные салаты без майонеза — этот грузинский вариант с заправкой вам понравится

Весь секрет этого салата — в уникальной заправке. Уксус, лимонный сок и измельченные грецкие орехи создают сложный, многогранный вкус с традиционными грузинскими нотами.

400 г отварной говядины нарезаю небольшими кусочками. Три красных перца очищаю от семян и нарезаю соломкой. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами. В большой салатнице смешиваю мясо, перец, лук, 350 г отварной фасоли, 100 г измельченных грецких орехов и пучок кинзы.

Для заправки смешиваю 100 мл растительного масла, 2 ст. л. уксуса, 3 ст. л. лимонного сока, 3 измельченных зубчика чеснока, 1/2 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. сахара и соль по вкусу. Тщательно взбиваю вилкой до однородности. Заправляю салат прямо перед подачей и аккуратно перемешиваю.

