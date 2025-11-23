Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 03:03

Дапанджи вернул мне любовь к рагу — закинул все в казан, и через 40 минут сытный ужин готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дапанджи доказывает, что для вкусного ужина не нужны сложные техники. Простые овощи, курица и правильные специи в одном казане творят настоящие чудеса.

1 кг курицы нарезаю порционными кусками и обжариваю в казане или глубокой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Добавляю 2 нарезанные луковицы и 2 моркови, нарезанные соломкой, жарю еще 5 минут.

Добавляю 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу, хорошо перемешиваю. Кладу 3 картофелины и 2 болгарских перца, нарезанные крупными кусками, вливаю стакан воды. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля. За 2 минуты до конца добавляю 3 измельченных зубчика чеснока. Подаю с рисом или лапшой, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Общество
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Идеальный холодец на Новый год — простой рецепт из говядины и курицы, который всегда получается и радует вкусом
Общество
Идеальный холодец на Новый год — простой рецепт из говядины и курицы, который всегда получается и радует вкусом
Люблю этот небанальный рецепт за простоту. Праздничное куриное кольцо в слоеном тесте — нужны грудка, сыр и яйца
Общество
Люблю этот небанальный рецепт за простоту. Праздничное куриное кольцо в слоеном тесте — нужны грудка, сыр и яйца
Эти домашние сосиски стали моим спасением — готовлю партию и замораживаю, всегда есть полезный завтрак
Общество
Эти домашние сосиски стали моим спасением — готовлю партию и замораживаю, всегда есть полезный завтрак
Лапша удон с курицей как из доставки: готовим азиатский шедевр за считаные минуты
Общество
Лапша удон с курицей как из доставки: готовим азиатский шедевр за считаные минуты
еда
рецепты
курица
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА на Москву
В российском городе-герое объявили угрозу атаки БПЛА
Внучка Джона Кеннеди может умереть через год
Эксперт назвал самые денежные месяцы для отпуска в 2026 году
В Кремле назвали ВТО слабой организацией
Раскрыты планы США по поводу Мадуро
Атаки ВСУ оставили без света несколько районов ДНР
Украинцев в Германии ждет непростое решение из-за отмены пособий
ЦСКА потребовал наказать фанатов «Спартака» за избиение болельщика
Микрофон в штанах, иностранный псевдоним, Мизулина: как живет SHAMAN
Фаза Луны сегодня, 23 ноября: идем в церковь, на рыбалку или в архив
«Рубин» одержал победу над клубом «Ахмат» в РПЛ
20 лет разводу Пугачевой и Киркорова. Почему она променяла его на Галкина
Миллионы заражены, вирус навсегда в организме: все о генитальном герпесе
Россиянин одержал уверенную победу в главном бою турнира UFC в Катаре
Дрисколл призвал закончить конфликт на Украине
В КНР восхитились тактикой РФ при взаимодействии с новым премьером Японии
Фанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА в Москве
Гороскоп на 23 ноября: что ждет Овнов и почему Львам нужно быть осторожнее
В России оценили намерение Европы изменить четыре пункта плана США
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.